Ospita il parlamento turco - Cruciverba

Ospita il parlamento turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANKARA

Significato/Curiosita : Ospita il parlamento turco

Assemblea nazionale turca (in turco türkiye büyük millet meclisi), usualmente abbreviata in tbmm o parlamento (in turco meclis), è l'organo parlamentare... Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. ankara (pron. ànkara, afi: /'ankara/), talvolta italianizzata in ancara, anticamente angora...