Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone

Home / Soluzioni Cruciverba / Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone' è 'Casamatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASAMATTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Casamatta? Una struttura robusta e resistente progettata per proteggere un cannone dagli attacchi nemici viene chiamata casamatta. Questa costruzione viene rinforzata per resistere a esplosioni e colpi, offrendo sicurezza e difesa strategica. Utilizzata in ambito militare, rappresenta un presidio importante nelle fortificazioni. La sua funzione principale è quella di garantire la protezione dell'arma e del personale, rendendola una componente essenziale delle difese fortificate.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Casamatta

Quando la definizione "Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Casamatta:

C Como A Ancona S Savona A Ancona M Milano A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un opera di fortificazioneIl fortino per la mitragliatriceRifugio a prova di bombaUn rifugio a prova di bombaDetto di rifugio davvero a prova di bombaLa tipica costruzione degli InuitPuò crearlo l esplosione di una bomba