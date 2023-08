Il ministero di via Arenula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ministero di via Arenula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIUSTIZIA

Significato/Curiosita : Il ministero di via arenula

Palazzo piacentini è un palazzo di roma, sito in via arenula, nel rione regola, sede del ministero della giustizia italiano. progettato da pio piacentini... Stai cercando altri significati, vedi giustizia (disambigua). disambiguazione – se stai cercando la giustizia nel senso di ordine giudiziario, vedi ordinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

