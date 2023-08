Mette in imbarazzo gli altri senza volervo fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette in imbarazzo gli altri senza volervo fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAFFEUR

Significato/Curiosita : Mette in imbarazzo gli altri senza volervo fra

Interviste tv, giuliano ferrara arrivò a definirlo "un adorabile gaffeur, gaffeur di rango, gaffeur filosofo che mette in imbarazzo i sepolcri imbiancati". giovanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

