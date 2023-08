Il Krueger della saga horror di Nightmare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Krueger della saga horror di Nightmare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FREDDY

Significato/Curiosita : Il krueger della saga horror di nightmare

Cercando il remake del 2010, vedi nightmare (film 2010). nightmare - dal profondo della notte (a nightmare on elm street) è un film horror del 1984,... Frederick charles "freddy" krueger, soprannominato a volte fred, è un personaggio cinematografico immaginario, assoluto protagonista della saga di film... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

