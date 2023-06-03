La bambola assassina di una saga horror

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La bambola assassina di una saga horror' è 'Chucky'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHUCKY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La bambola assassina di una saga horror" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La bambola assassina di una saga horror". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Chucky? Chucky è un personaggio di una serie di film horror noto per la sua presenza inquietante e inquietante. Questa figura, che sembra un giocattolo innocente, nasconde un'aria sinistra e maligna, creando tensione e paura tra gli spettatori. La sua storia si basa su un'idea disturbante di un oggetto apparentemente innocuo che si trasforma in un simbolo di terrore. La sua presenza nel cinema ha lasciato un segno indelebile nel genere horror.

La definizione "La bambola assassina di una saga horror" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La bambola assassina di una saga horror" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Chucky:

C Como H Hotel U Udine C Como K Kappa Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La bambola assassina di una saga horror" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

