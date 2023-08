Imitazione in chiave burlesca macchietta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imitazione in chiave burlesca macchietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARODIA

Significato/Curiosita : Imitazione in chiave burlesca macchietta

Giovanni sercambi, autore di un novelliere ad imitazione del decamerone. tra i poeti più noti a carattere burlesco si ricorda domenico di giovanni, soprannominato... Dei topi e delle rane), parodia del poema epico. negli ambienti goliardici, dal medioevo ai giorni nostri, è comune la parodia "dotta", si pensi ai poemetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

