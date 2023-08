Hanno un ingresso prioritario negli ospedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno un ingresso prioritario negli ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMBULANZE

Significato/Curiosita : Hanno un ingresso prioritario negli ospedali

L'obiettivo prioritario dell'organizzazione di un grande movimento unitario. si trattò del primo congresso dopo la morte di togliatti e si tenne in un contesto... Caratteristiche delle ambulanze comprende anche un successivo decreto del 1997 che aggiorna e integra il precedente, definendo le ambulanze di soccorso per... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Hanno un ingresso prioritario negli ospedali : hanno; ingresso; prioritario; negli; ospedali; hanno impugnature diverse tra cui quella offset; Ne hanno scritte Epicarmo ma anche Woody Allen; Quelle salmonate hanno le carni rosa; hanno il naso umido; hanno ganasce d acciaio; L ambiente interno all ingresso di un edificio; L ingresso delle case giapponesi Gia; La page d ingresso in un sito; Salone d ingresso ; Entrata ingresso ; Il 64 computer diffuso negli anni 80; Sono uguali negli alloggi; Si susseguono negli aeroporti; Estrema negli genza; L Italo dirigente dell Inter negli anni 60; Settori ospedali eri; Altro nome degli ospedali ; Una divisione ospedali era; Non mancano negli ospedali ; Responsabile ospedali ero;

Cerca altre Definizioni