REPARTI

Curiosità e Significato di "Reparti"

Approfondisci la parola di 7 lettere Reparti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Reparti? Reparti sono le diverse sezioni di un ospedale o di un supermercato, dedicate a specifiche funzioni o prodotti. In un ospedale, ci sono reparti come chirurgia, pediatria o cardiologia; nei supermercati, reparti come frutta, carne o dolci. Sono unità organizzative che aiutano a trovare facilmente ciò di cui si ha bisogno, rendendo più efficiente il servizio.

Come si scrive la soluzione Reparti

Non riesci a risolvere la definizione "Li hanno ospedali e supermercati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

