Generosi munifici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generosi munifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRODIGHI

Significato/Curiosita : Generosi munifici

Malevolenza, svidrigajlov è simile a raskol'nikov per i suoi casuali atti di munifica carità e, al tempo stesso, per il fatto di avere delle continue apparizioni... Il prodigio (the wonder) è un film del 2022 diretto da sebastián lelio. la pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo il prodigio di emma donoghue...