Generosi dal cuore grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generosi dal cuore grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAGNANIMI

Significato/Curiosita : Generosi dal cuore grande

cuore selvaggio (corazón salvaje) è una telenovela messicana. prodotta da televisa, è stata trasmessa in messico nel 1993. in italia andò in onda dall'8... Alfonso di trastámara, detto il magnanimo (medina del campo, 24 febbraio 1396 – napoli, 27 giugno 1458), è stato un principe spagnolo della casa reale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Generosi dal cuore grande : generosi; cuore; grande; generosi munifici; generosi tà nel perdono; Porgere con generosi tà; Molto generosi ; Sono larghe quelle dei generosi ; Il cuore cantato da Claudio Baglioni nel 1999; Curva geometrica a forma di cuore ; Il Carlo che in TV fu Enrico Bottini in cuore ; Il cuore di Holmes; Tenero di cuore ; Periodo di grande diffusione della cultura greca; Rivelato in virtù di un rapporto di grande fiducia; Relative a un grande fiume dell Europa orientale; L Ettore grande attore comico del primo Novecento; grande mobile con apertura sul lato superiore;

Cerca altre Definizioni