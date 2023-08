Film del 1978 con Bud Spencer: Lo chiamavano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film del 1978 con Bud Spencer: Lo chiamavano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BULLDOZER

Significato/Curiosita : Film del 1978 con bud spencer: lo chiamavano

Coppia cinematografica al mondo a non aver mai litigato.» (bud spencer e terence hill) bud spencer e terence hill (pseudonimi rispettivamente di carlo pedersoli... Lo chiamavano bulldozer è un film del 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da michele lupo. bulldozer è un ex giocatore di football americano ritiratosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

