Un fante dotato di un arma a canna lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fante dotato di un arma a canna lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FUCILIERE

Significato/Curiosita : Un fante dotato di un arma a canna lunga

Servirsi di armi ibride, a mezza via tra la spadona e la baionetta inastata sulla canna del fucile, sino alla metà del xix secolo, lo spadino divenne arma d'ordinanza... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fuciliere (disambigua). un fuciliere è un soldato di fanteria armato di fucile. la denominazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un fante dotato di un arma a canna lunga : fante; dotato; arma; canna; lunga; Un soldato scelto di fante ria; Il grido dell elefante ; Milo Infante condusse quella sul 2; Limiti i elefante ; Un fante armato di lancia dell antica Roma; dotato di due soli arti inferiori; dotato di incurvatura sul dorso; dotato di poteri straordinari; dotato di corporatura alta e snella; dotato di buone scorte; La ditta farma ceutica del primo rene artificiale; L innocenza quando disarma ; Il Georg artista tedesco che ha scolpito arma lamor; Antica arma da fuoco dal nome ronzante; Così sono detti particolari arma menti; Poveri in canna ; Si ottiene dalla canna da zucchero; Una canna per stuoie; canna d india; canna vacciuolo : Antonino = Ramsay :; lunga sopravvivenza; Una lunga e ravvicinata fila; Dalla forma spiccatamente allunga ta; Molluschi dalla conchiglia allunga ta che vivono nella sabbia; Il più recente di una lunga e sfiancante serie;

Cerca altre Definizioni