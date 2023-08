Fabrizio De André cantava quella dell amore cieco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabrizio De André cantava quella dell amore cieco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALLATA

Significato/Curiosita : Fabrizio de andre cantava quella dell amore cieco

Artisti per lato. la loro tiratura di stampa fu quantitativamente inferiore a quella dei normali dischi in catalogo; pertanto, oggi, sono esemplari molto ricercati... Contengono il titolo. ballata popolare o semplicemente ballata – in letteratura, canzone narrativa di ampia diffusione popolare ballata o canzone a ballo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

