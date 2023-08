Dispositivo idraulico che libera i dotti dall aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo idraulico che libera i dotti dall aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFIATO

Significato/Curiosita : Dispositivo idraulico che libera i dotti dall aria

Rivolgersi non solo ai dotti e agli intellettuali ma anche a classi meno colte, come i tecnici che non conoscevano il latino ma che potevano comunque comprendere... Possa andare in depressione. si possono distinguere due tipologie di sfiato: sfiato libero: si utilizza in condotte con basse pressioni ed è costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dispositivo idraulico che libera i dotti dall aria : dispositivo; idraulico; libera; dotti; dall; aria; dispositivo oculare per la realtà virtuale; dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; dispositivo che emette raggi particolari; Un dispositivo ausiliario per grandi macchinari; Un dispositivo da archivi; Un condotto dell impianto idraulico ; Una guarnizione dell idraulico ; Nastro usato dall idraulico ; L idraulico se li porta sempre dietro; Le cerca l idraulico ; Con la libera zione in CL; Fu capitale della Repubblica libera della Carnia; libera la cucina dagli odori; È necessaria per riuscire a libera rsi da certe schiavitù; Lo è la manica del libera le; Prodotti per l igiene della casa; Involucro per prodotti ; Prodotti come i formaggi; Prodotti procreati; La Società dei metanodotti ; Persona dall a seduzione improntata alla volgarità; Un singolo di Ghali singolo dall album DNA ing; La figlia di Pandione simboleggiata dall a rondine; Un largo sentiero erboso prodotto dall e greggi; Passato dall o stato solido a quello gassoso; Guarnigione militare o sanitaria ; Il gruppo corale di Mamma Maria : Poveri; Terzo comune italiano per l alfabeto: Laria na; Un avversaria come la Tiziana cantante; Compie volontaria mente un omicidio;

Cerca altre Definizioni