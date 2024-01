La definizione e la soluzione di: L idraulico dei videogames. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Super Mario (, Supa Mario), anche nota come Super Mario Bros. (, Supa Mario Burazazu) e Mario (), è una serie di videogiochi a piattaforme prodotta da Nintendo, avente come protagonista Mario, la mascotte dell'azienda. È la principale serie del più grande franchise di Mario. La serie videoludica è considerata una delle più popolari, durature e migliori della storia.

Alcuni titoli appartenenti a questa serie sono considerati tra i più grandi e celebri videogiochi della storia. In generale la serie e il suo protagonista, che nella maggior parte dei titoli è Mario, solitamente accompagnato dal fratello Luigi, hanno avuto un profondo impatto sulla cultura videoludica e popolare dagli anni '80, tanto che la serie è composta da oltre 200 videogiochi, la maggior parte dei quali appartengono al genere platform e contengono nel titolo la dicitura Super Mario, nome del filone principale della serie. Essa è inoltre la saga che ha venduto di più, arrivando nel 2012 a superare 262 milioni di copie vendute, contando solo la serie principale. Le serie spin-off come Mario Kart e Mario Party hanno venduto rispettivamente più di 78 milioni di unità e più di 32 milioni di unità. In totale l'intera serie dedicata a Mario, contando tutti gli spin-off e i prodotti a esse legate, ha venduto oltre 856 milioni di copie in tutto il mondo, rivelandosi la serie di videogiochi di maggior successo e popolarità della storia.