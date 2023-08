Così è detto il disimpegno politico degli anni 80 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è detto il disimpegno politico degli anni 80. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIFLUSSO

Guerra dei sette anni della letteratura tedesca testamento politico (1752) secondo testamento politico (1769) corrispondenza tra voltaire e il re di prussia... Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. riflusso nel privato o, più genericamente, riflusso è un termine del linguaggio giornalistico e politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

