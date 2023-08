Contegno misura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contegno misura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RITEGNO

Significato/Curiosita : Contegno misura

Johnson: «voglio che vedano ciò che hanno fatto a john». il coraggio e il contegno dimostrato nei momenti successivi all'assassinio del marito le procurarono... ritegno, antiriflusso o di non ritorno (in inglese check valve) è una valvola che permette un solo verso del flusso. le più comuni valvole di ritegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Contegno misura : contegno; misura; Sciatti nel contegno ; Un contegno di poco inferiore alla segretezza; Severità di contegno e di costumi; Darsi un contegno ; Comportamento, contegno ; misura no la grandezza del televisore; Unità di misura dell illuminazione in fisica; Quello d ascolto misura lo share TV; Alimentato oltremisura di cibo; Si usa per misura re le grandezze;

Cerca altre Definizioni