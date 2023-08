Il Buenaventura della guerra civile spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Buenaventura della guerra civile spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DURRUTI

Significato/Curiosita : Il buenaventura della guerra civile spagnola

La guerra civile spagnola (in spagnolo guerra civil española, nota in italia anche come guerra di spagna) fu un conflitto armato nato in conseguenza al... Faceva intendere un passaggio di durruti tra i comunisti, cosa molto improbabile conoscendo la coerenza massima di durruti alla causa dell'anarchia, in antitesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

