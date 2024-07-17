Macchinetta o anche slot machine
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Macchinetta o anche slot machine' è 'Mangiasoldi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MANGIASOLDI
Perché la soluzione è Mangiasoldi? La voce MANGIASOLDI è il suono caratteristico prodotto da una macchinetta, comunemente chiamata anche slot machine, quando si attiva. Questo rumore rappresenta l’azione di inserire monete o gettoni e di ricevere in cambio la possibilità di giocare, spesso accompagnato da luci lampeggianti e melodie coinvolgenti. La macchinetta, attraverso questa voce, invita i giocatori a tentare la fortuna, creando un’atmosfera di suspense e aspettativa.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchinetta o anche slot machine". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Macchinetta o anche slot machine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Mangiasoldi
Per risolvere la definizione "Macchinetta o anche slot machine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchinetta o anche slot machine" conferma che la soluzione 'Mangiasoldi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Mangiasoldi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchinetta o anche slot machine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mangiasoldi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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