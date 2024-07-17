Macchinetta o anche slot machine

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Macchinetta o anche slot machine' è 'Mangiasoldi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANGIASOLDI

Perché la soluzione è Mangiasoldi? La voce MANGIASOLDI è il suono caratteristico prodotto da una macchinetta, comunemente chiamata anche slot machine, quando si attiva. Questo rumore rappresenta l’azione di inserire monete o gettoni e di ricevere in cambio la possibilità di giocare, spesso accompagnato da luci lampeggianti e melodie coinvolgenti. La macchinetta, attraverso questa voce, invita i giocatori a tentare la fortuna, creando un’atmosfera di suspense e aspettativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Macchinetta o anche slot machine". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Macchinetta o anche slot machine nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Mangiasoldi

Per risolvere la definizione "Macchinetta o anche slot machine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Macchinetta o anche slot machine" conferma che la soluzione 'Mangiasoldi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Mangiasoldi

M Milano A Ancona N Napoli G Genova I Imola A Ancona S Savona O Otranto L Livorno D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Macchinetta o anche slot machine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mangiasoldi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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