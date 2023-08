Vento triestino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento triestino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Vento triestino

Carattere regionale: l'u.s. triestina (solitamente chiamata "unione" in quel periodo) fu tra le sei partecipanti al girone triestino della "coppa litorale adriatico"... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bora bora (disambigua). bora bora (in francese; porapora o popora in tahitiano, che significa:...