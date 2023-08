Segue la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segue la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Segue la nave

A v o a u, a seconda della posizione e delle linee della nave. il fasciame, che cinge la nave, è realizzato con tavole di legno di varia larghezza, lunghezza... Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi shah (disambigua). scià (in persiano: shah, afi: [h]) è il termine italianizzato per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Segue la nave : segue; nave; segue ndo il mio volere: di mia; Dimezza quel che segue ; Precede o segue un lungo week-end; segue la separazione se non è immediato; segue l alba; La nave dipinta da William Turner; Governa la nave ; Si usa per andare in gruppo a terra da una nave ; Sparo simultaneo dei cannoni di un lato della nave ; La normale durata delle operazioni di carico e scarico d una nave ;

Cerca altre Definizioni