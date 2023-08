Ripido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTO

Significato/Curiosita : Ripido

Dall'agenzia europea per la sicurezza aerea per le operazioni di "avvicinamento ripido", che consentono voli in aeroporti come quello di londra-city. l'a318 è... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. erto e casso (nert e cas nei rispettivi dialetti locali) è un comune italiano...