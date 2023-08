Bevande dissetanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevande dissetanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIBITE

Significato/Curiosita : Bevande dissetanti

Nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani. è una bevanda dissetante e viene servita, specialmente in estate, ben fredda o ghiacciata come... Cocktail. tra le bibite rientrano la gazzosa, il chinotto, l'acqua tonica, le spume all'arancia, al cedro o al pompelmo e le bibite a base di cola. per...