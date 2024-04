La Soluzione ♚ Risultante da una ripetizione di più elementi

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Risultante da una ripetizione di più elementi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOLTEPLICE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Risultante da una ripetizione di piu elementi: Fatto che gli archi non siano complanari provoca la formazione di una forza risultante orientata secondo la bisettrice dell'angolo esterno dell'ottagono... In filosofia, la molteplicità è la pluralità degli enti considerata dal punto di vista quantitativo; si distingue perciò il molteplice, in quanto composto da una varietà di enti diversi, dall'unità di ciò che è univoco, in quanto identico a se stesso. In ogni ambito del sapere si fa riferimento, in vario modo, alla nozione di molteplicità; comune a tutti è la concezione filosofica, per la quale la molteplicità è la caratteristica essenziale della realtà, che la identifica e la distingue, in particolare in contrapposizione all'Ente supremo, considerato ad es. come sostanza o Idea in Platone, Spirito o Essere in Hegel, ovvero Dio, il quale ha ...

Altre Definizioni con molteplice; risultante; ripetizione; elementi;