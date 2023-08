Una piccola borsa che si porta sulle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola borsa che si porta sulle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZAINETTO

Significato/Curiosita : Una piccola borsa che si porta sulle spalle

Suggerimenti del progetto di riferimento. una borsa è un contenitore utilizzato solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d'uso quotidiano. le borse... Veeck e da murray. il giorno stesso, cecilia sale sul terrazzo, trova uno zainetto di hello kitty e lo dà a veeck facendosi promettere che, se non viene nessuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

