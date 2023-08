Una laboriosa cura nel fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una laboriosa cura nel fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOLERZIA

Significato/Curiosita : Una laboriosa cura nel fare

Successivo del cantautore, fu distribuito nel novembre del 2018 dopo una laboriosa gestazione; pur presentando nel complesso arrangiamenti più articolati... Grazie alla preparazione degli scout giapponesi e, soprattutto, grazie alla solerzia dell'esercito giapponese che evacuò oltre 16 mila scout - solo gli 8.000... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una laboriosa cura nel fare : laboriosa; cura; fare; Ronza laboriosa mente; L ape più laboriosa ; laboriosa ; Un motto giuridico: de minimis non cura t lat; Può essere procura tore processuale ecc; Rimedio cura ; Assicura contro gli infortuni sul lavoro; Accura to controllo; fare le cose nel migliore dei modi: comanda; La loro lotta si può fare in pigiama sul letto; Si farcisce per fare i toast; A tutti fare bbe piacere giocarne uno determinante; Disfare un pacchetto;

