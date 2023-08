Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COGHINAS

Significato/Curiosita : Il terzo fiume per lunghezza della sardegna

per motivi di riassesto idrologico sia per motivi di navigazione. l'adige, lungo circa 410 km, è il secondo fiume d'italia per lunghezza, ma il terzo... Il coghinas (in gallurese: cucina, in sassarese: cuzina) è il più importante fiume della provincia di sassari e con una lunghezza di 116 km è il terzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

