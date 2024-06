Il terzo fiume d Europa

: L'Ural (in russo , in kazako , Žajyq), conosciuto come Jaik prima del 1775, è un fiume della Russia sud-orientale. Scorre (nell'ordine) nella Repubblica autonoma del Baškortostan, nell'oblast' di Celjabinsk (Siberia occidentale), nell'oblast' di Orenburg e nel Kazakistan (regione del Kazakistan Occidentale e regione di Atyrau). Insieme ai monti Urali, al Mar Caspio, alla depressione del Kuma-Manyc, al Mar Nero e agli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, segna il confine comunemente accettato tra Europa e Asia.

Tedesco: Nome proprio: Ural m . (geografia) (toponimo) Urali. fiume russo. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /u'al/ Ascolta la pronuncia : . Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de. Duden Rechtschreibungswörterbuch, voce "Ural" (edizione online su duden.de).