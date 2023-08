Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMONIME

Significato/Curiosita : Lo sono una falchi e una valle dello spettacolo

Ventura, anna falchi, martina colombari, christiane filangieri, anna valle, daniela ferolla, francesca chillemi, miriam leone, giusy buscemi e molte altre... (organo filettato) sono omonime. il linguista polacco stanislaw widlak ha proposto una classificazione degli omonimi: omonimi lessicali: appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono una Falchi e una Valle dello spettacolo : sono; falchi; valle; dello; spettacolo; Se sono di borsa non sono patogeni; Possono essere doriche corinzie e ioniche; Possono essere di parmigiano sulle pizze; sono 10 per chi vede molto bene; Interiora che possono essere cucinate all aretina; Sono affini ai falchi pellegrini; Le hanno gheppi e falchi ; Nei corvi e nei falchi ; Le hanno falchi e astori; Lo sono civette, aquile e falchi ; Abitano la valle Autonoma; La Elia che è stata valle tta de La corrida; Scorre verso valle ; Le due valle tte di Striscia; valle a nord di Merano; Cittadino dello stato più esteso del Maghreb; Casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimentel; Ai lati dello Zimbabwe; Il rendiconto dello scolaro; Una figlia dello zar Nicola II; Era uno spettacolo teatrale di varietà ing; spettacolo TV in cui si dibatte ing; Letteralmente uomo di spettacolo ing; Il simpatico Brignano dello spettacolo ; È uno spettacolo per i più mattinieri;

Cerca altre Definizioni