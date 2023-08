Ridotto d intensità o di quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotto d intensità o di quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCEMATO

Significato/Curiosita : Ridotto d intensita o di quantita

Il diagramma di uguale intensità sonora (o delle curve isofoniche) rappresenta la misura della pressione acustica in db spl al variare della frequenza... Quest'ultimo termine vi sono due teorie, entrambe riconducibili al latino semus (scemato, scomparso): la prima ipotesi potrebbe correlarsi al fatto che come altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

