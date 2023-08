Religiosi cattolici detti anche piaristi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Religiosi cattolici detti anche piaristi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOLOPI

Significato/Curiosita : Religiosi cattolici detti anche piaristi

Chierici regolari poveri della madre di dio delle scuole pie (detti "scolopi" o "piaristi") ed è stato proclamato santo da papa clemente xiii nel 1767... Oltre alle tradizionali scuole, gli scolopi gestiscono anche istituti per ciechi e sordomuti. in alcuni casi gli scolopi assumono anche il ministero parrocchiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

