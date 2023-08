Vi si può ammirare il Crist Jacent e Força Vella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si può ammirare il Crist Jacent e Força Vella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIRONA

Significato/Curiosita : Vi si puo ammirare il crist jacent e força vella

Fonti più precisamente. gerona (afi: /e'rona/; anticamente anche girona, /i'rona/; girona in catalano, unica denominazione ufficiale della città; in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

