Possono essere doriche corinzie e ioniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere doriche corinzie e ioniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONNE

Significato/Curiosita : Possono essere doriche corinzie e ioniche

Storico-artistiche che esse possono avere, la vista di un tempio dorico viene recepita istintivamente da tutti come qualcosa di straordinario e di bello; e non certo solo... colonne allineate in 16 file, con alcune colonne che raggiungono altezze di 24 metri. un tipo di colonna molto usata nell'antico egitto è la colonna papiriforme... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

