Comandante di reggimento

Sostantivo

Curiosità su: Il Colonnello (abbreviato col., dal latino columnella, piccola colonna di soldati) è un Grado militare in uso in molte Forze Armate mondiali, nonché in numerose Forze di polizia e corpi paramilitari. Di norma è il massimo grado degli Ufficiali Superiori, al comando di un Reggimento dell'Esercito. In Francia il termine "colonnello" si alternò a quello di "maestro di campo".

colonnello ( approfondimento) m sing (pl.: colonnelli)

(militare) ufficiale superiore che è a capo di un reggimento (architettura) , elemento verticale della capriata, detto anche monaco o ometto

Sillabazione

co | lon | nel | lo

Pronuncia

IPA: /kolon'nllo/

Etimologia / Derivazione

deriva da colonna; nel caso del militare, perché comanda una colonna di soldati