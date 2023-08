I pomodori senza buccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pomodori senza buccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELATI

Significato/Curiosita : I pomodori senza buccia

Asiatica.[senza fonte] ha un sapore dolce e intenso, la polpa è soda e non troppo acquosa, la buccia sottile e ha pochi semi all'interno. i singoli frutti... L'inscatolamento in recipienti metallici dei pomodori pelati. corriere della sera, polpa, passata, concentrato, pelati: differenze e utilizzi in cucina portale cucina:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I pomodori senza buccia : pomodori; senza; buccia; Un intingolo di pomodori ; Come i pomodori caramellati al forno fra; Le piante della famiglia tassonomica dei pomodori ; Il tipico pomodori no sardo dalle striature verde intenso; I pomodori in scatola; Un asta può esserne con o senza ; Equità senza vocali; Raccontate senza ritegno; Puma senza testa; senza amiche; La buccia di quelli d uva è il fiocine; Frutto estivo dalla buccia liscia e profumata; Ha la buccia sdrucciolevole; Legumi dalla buccia gialla; Ha una lunga buccia ;

