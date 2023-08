Piccolo negozietto di bibite e panini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo negozietto di bibite e panini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIOSCO

Significato/Curiosita : Piccolo negozietto di bibite e panini

Contiene il lemma di dizionario «chiosco» wikimedia commons contiene immagini o altri file su chiosco (it, de, fr) chiosco, su hls-dhs-dss.ch, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Piccolo negozietto di bibite e panini : piccolo; negozietto; bibite; panini; Il più piccolo tra i fratelli; piccolo pezzo di terra in mezzo all acqua; Una parte prominente del volto in piccolo ; piccolo sollazzo semplice balocco; piccolo attrezzo agricolo atto a recidere; negozietto di alimentari; Vende bibite e gelati; Sigla per bibite ; Un contenitore per bibite ; Vi si vendono bibite e gelati; Si aggiunge in molte bibite ; panini chiamati anche michette; panini imburrati; Possono esserlo giubbotti e panini ; I semi sui panini di certi hamburger; Silvana Pampanini ;

