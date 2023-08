Marchio tedesco di profumi e abbigliamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marchio tedesco di profumi e abbigliamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HUGO BOSS

Significato/Curiosita : Marchio tedesco di profumi e abbigliamento

Guess è un marchio statunitense specializzato nella produzione di abbigliamento e accessori. guess nasce nel 1981 in california dall'intraprendenza e genialità... La hugo boss ag è una casa di moda tedesca con sede a metzingen, germania, che prende il nome dal suo fondatore hugo ferdinand boss. l'azienda è specializzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Marchio tedesco di profumi e abbigliamento : marchio; tedesco; profumi; abbigliamento; marchio di pneumatici fondato in Regno Unito; Un noto marchio varesino di biancheria intima; Il marchio dei denti; Noto marchio di vestiario nato a Quinto Vicentino; Noto marchio piemontese specializzato in spumanti; Pasticciere italotedesco giudice a Bake Off in TV; Un grande porto tedesco ; Mitologico folletto tedesco ; Soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer; Gerhard cancelliere tedesco dal 1998 al 2005; Boccetta per profumi ; Agrume da profumi eri; profumi da cuochi; Una polvere per profumi ; profumi penetranti; È alta nei capi di abbigliamento raffinati; Una catena piemontese di negozi di abbigliamento ; Catena spagnola di negozi di abbigliamento ; Marchio d abbigliamento nato come Maglificio Piave; Diesel : abbigliamento = RCS MediaGroup : x;

Cerca altre Definizioni