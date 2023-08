Nome comune fra gli imperatori d Etiopia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome comune fra gli imperatori d Etiopia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENELIK

Significato/Curiosita : Nome comune fra gli imperatori d etiopia

In etiopia per tremila anni e adesso è ancora lì e con la volontà di dio continuerà ad essere lì. è per via del miracolo che è arrivata in etiopia. l'ho... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. menelik ii (nato sahle mariàm; ancober, 17 agosto 1844 – addis abeba, 12 dicembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nome comune fra gli imperatori d Etiopia : nome; comune; imperatori; etiopia; Antica arma da fuoco dal nome ronzante; Un altro nome del carrello elevatore; Comune ligure che dà il nome a un oliva; Il suo nome deriva dalla Saponaria officinalis; Il nome comune del particolato carbonioso; comune ligure che dà il nome a un oliva; Il nome comune del particolato carbonioso; comune palermitano narrato in un film di Tornatore; C è quello sindacale e il comune multiplo; Una comune composita; Nome di vari imperatori ; I primi imperatori romani; Dinastia di alcuni imperatori romani; Uno dei più noti imperatori romani; Un Severo tra gli imperatori romani; Sigla dell etiopia ; Città dell etiopia ; Razza di gatti originaria dell etiopia ; Lingua semitica parlata in Eritrea e in etiopia ; A est dell etiopia ;

Cerca altre Definizioni