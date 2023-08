Morbida peluria che ricopre certi frutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morbida peluria che ricopre certi frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANUGINE

Significato/Curiosita : Morbida peluria che ricopre certi frutti

Sulla superficie del suo corpo a forma di melma, è cresciuta una peluria nera e spessa che lo copre interamente. non è in grado di combattere perché è appena... Un'indagine sistematica per risalire al motivo della lanugine ombelicale. le principali scoperte furono: la lanugine consiste principalmente di fibre sciolte proveniente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

