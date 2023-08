Il loro cantone ha per capoluogo Coira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il loro cantone ha per capoluogo Coira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRIGIONI

Significato/Curiosita : Il loro cantone ha per capoluogo coira

Abitanti del canton grigioni, nella regione plessur; ha il titolo di città ed è la capitale del cantone e il capoluogo della regione. coira è adagiata nell'alta... Disambiguazione – "grigioni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi grigioni (disambigua). il canton grigioni (tedesco kanton graubünden;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

