Guarnigione militare o sanitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guarnigione militare o sanitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESIDIO

Significato/Curiosita : Guarnigione militare o sanitaria

Dell'aeronautica militare. i suoi compiti oggi sono il trasporto tattico, il trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti, il trasporto sanitario d'urgenza... Che iniziano con o contengono il titolo. presidio ospedaliero presidio – città statunitense nel texas presidio – in ambito it attività sistemista di monitoraggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Guarnigione militare o sanitaria : guarnigione; militare; sanitaria; Truppa di guarnigione ; Non la indossa un militare in borghese; In ambito militare un incarico ben definito; Relativo alla tecnica militare dell assedio; Un solido riparo architettonico militare difensivo; Una tuta militare ; Sigla sanitaria mondiale; È indicato sulla tessera sanitaria ; Sigla di residenza sanitaria assistenziale; Unità sanitaria Locale; Residenza sanitaria Assistenziale;

