Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRINGE

Significato/Curiosita : Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing

detta anche cultural cringe – complesso di inferiorità provato nei confronti della cultura di altri individui commedia cringe – sottogenere cinematografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

