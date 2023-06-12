Challenge social per la ricerca sulla SLA ing

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Challenge social per la ricerca sulla SLA ing' è 'Ice Bucket'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ICE BUCKET

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Challenge social per la ricerca sulla SLA ing" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Challenge social per la ricerca sulla SLA ing". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ice Bucket? L'Ice Bucket è una sfida sociale che ha coinvolto molte persone nel mondo, promuovendo la consapevolezza sulla SLA, una malattia neurodegenerativa. Attraverso questa iniziativa, chi riceve la sfida si impegna a versare un secchio di acqua gelata sulla testa per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca. È diventata un gesto simbolico di solidarietà e impegno collettivo contro questa patologia.

Se la definizione "Challenge social per la ricerca sulla SLA ing" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Challenge social per la ricerca sulla SLA ing" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ice Bucket:

I Imola C Como E Empoli B Bologna U Udine C Como K Kappa E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Challenge social per la ricerca sulla SLA ing" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

