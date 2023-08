Il dolce protagonista della festa di Borbona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolce protagonista della festa di Borbona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANETTONE

Significato/Curiosita : Il dolce protagonista della festa di borbona

Considerata una delle protagoniste della dolce vita, il suo bagno nella fontana di trevi ispirò federico fellini per la celebre scena de la dolce vita figlia del... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi panettone (disambigua). il panettone (in lombardo panetùn o panetòn, afi: /pana'to()/, /pana'tu()/... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il dolce protagonista della festa di Borbona : dolce; protagonista; della; festa; borbona; È dolce se è di dama; Un dolce dopo il dinner; Fornitrici di dolce zze; Morbido dolce tto lombardo giallino al sambuco; dolce francese a forma di ciambella simile al babà; Un protagonista del giallo; La Jennifer attrice protagonista nella serie Alias; La protagonista di Piccole donne; Il protagonista di un libro di novelle di Calvino; La protagonista del film Disney La principessa e il ranocchio; Supporters della squadra con la lupa come simbolo; Band della hit Cleptomania del 2005; Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna; Sono della sposa in un film con Rose Byrne; I gironi della Divina Commedia; La festa che precede il giorno dei morti; Grande festa della cristianità; festa nte allegro; La città lombarda con la festa del torrone; Passata la festa lo santo;

Cerca altre Definizioni