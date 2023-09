Ilumina il tavolo operatorio senza creare ombre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ilumina il tavolo operatorio senza creare ombre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : LAMPADA SCIALITICA

Significato/Curiosita : Ilumina il tavolo operatorio senza creare ombre

lampade siano studiate per offrire luce di profondità. similmente, per evitare problemi durante le operazioni, è necessario che la lampada scialitica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

