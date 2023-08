Contiene i campioni in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene i campioni in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PROVETTA

Significato/Curiosita : Contiene i campioni in laboratorio

Cui si prelevano campioni di materiale che vengono poi trasportati in laboratorio per essere analizzati. è fondamentale, in casi come i due sopraelencati... Una provetta, è un recipiente tubolare di piccola dimensione di vetro o di materiale plastico, chiuso sul fondo. il fondo è arrotondato nelle provette normali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Contiene i campioni in laboratorio : contiene; campioni; laboratorio; contiene sacri resti; contiene il frumento; contiene gigabyte di memoria; Il limone contiene quello citrico; Un astuccio che ha la forma di ciò che contiene ; campioni dello sport; Uomini campioni di bellezza; Il Thorpe tra i grandi campioni del nuoto; Aiuta gli artisti e i campioni dello sport ad amministrarsi; Il Collovati tra i campioni del mondo del 1982; Il laboratorio del sarto; Donna che lavora nel laboratorio chimico; Le analisi eseguite in laboratorio ; laboratorio in breve; laboratorio con i ferri caldi;

Cerca altre Definizioni