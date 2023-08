Con carta e sasso in un gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con carta e sasso in un gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORBICE

Significato/Curiosita : Con carta e sasso in un gioco

Come carta forbice sasso, è un gioco di mano popolare. il gesto di partenza del gioco è quasi identico a quello del "pari o dispari", e il gioco viene... Citazioni da edward mani di forbice wikimedia commons contiene immagini o altri file su edward mani di forbice (en) edward mani di forbice, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

