Un cavallo sfiancato un inetto o un ramo moncato - Cruciverba

Un cavallo sfiancato un inetto o un ramo moncato.

Soluzione 6 lettere : BROCCO

Significato/Curiosita : Un cavallo sfiancato un inetto o un ramo moncato

Titolo. brocco – cavallo di scarso valore brocco – in botanica, ramo secco che resta del ramo dopo la potatura oppure il bocciolo dell'olivo brocco – punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un cavallo sfiancato un inetto o un ramo moncato : cavallo; sfiancato; inetto; ramo; moncato; Incitare un cavallo colpendone i fianchi coi piedi; Si praticano in pedana o a cavallo ; Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo ; Hanno la forma di un ferro di cavallo ; Affaticato, sfiancato ; Somiglia al clarinetto ; Il gabinetto di chimica; Un giovinetto aggraziato; Un cuscinetto della sarta; Il martinetto in auto; La città di Abramo ; Ne sono noti esponenti Juan Ramón Jimenez e Miguel de Cervantes; Trafelato o bramo so; La sposa di Abramo ; Spiccato dal ramo ;

