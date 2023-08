Il Beato del Cristo deriso di San Marco a Firenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Beato del Cristo deriso di San Marco a Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANGELICO

Significato/Curiosita : Il beato del cristo deriso di san marco a firenze

il cristo deriso è uno degli affreschi di beato angelico che decorano il convento di san marco a firenze. misura 195x159 cm e si tratta di una delle opere... Disambiguazione – "angelico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi angelico (disambigua). giovanni da fiesole, al secolo guido di pietro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

